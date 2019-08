Au fost gasite trupurile pescarilor disparuti in 2 Mai. Patronul Cherhanalei din 2 Mai, inmormantat astazi

Drama familiei Stănică din 2 Mai continuă! O ambarcaţiune cu trei pescari a dispărut la începutul lunii martie, în ea aflându-se inclusiv patronul Cherhanalei din 2 Mai, Gheorghe Stănică, consilier local în primăria din Limanu.De altfel, Călin Cristin şi Vasile Pîrvu se aflau în barcă alături de consilierul local. Trupul lui Călin Cristin a fost descoperit în urmă cu mai bine de o lună pe plaja din Krapeţ, Bulgaria.Pe 26 august 2019, pe plaja din Krapeţ, au fost identificate trupurile celor doi, Gheorghe Stănică şi Vasile Pârvu. Pe 28 august, trupul neînsufleţit a lui Gheorghe Stănică a fost adus la 2 Mai, cadavrul lui nea Vasile, cum era cunoscut de apropiaţi, încă fiind în procedură de repatriere. Aseară, cei apropiaţi au putut participa la priveghi, unde capacul sicriului a stat închis dat fiind perioada lungă în care a fost dispărut în mare corpul patronului Cherhanalei din 2 Mai. Astăzi, de la 14:30, Gheorghe Stănică va fi condus pe ultimul drum la Cimitirul Nou din localitatea 2 Mai. Gheorghe Stănică a fost găsit cu cheile de la maşină şi de la barcă, dar şi cu un GPS în buzunar. Avea o condiţie fizică de invidiat, practicând şi rugby în tinereţe.Reamintim că trei pescari din judeţul Constanţa au fost surprinşi de furtună, în timp ce se aflau cu barca în largul Mării Negre. Aceştia sunt căutaţi de către autorităţi, după ce au fost sesizaţi telefonic de dispariţia lor. Cei trei pescari dispăruţi se numesc Vasile Pârvu, Călin Cristin şi Gheorghe Stănică. Gheorghe Stănică, cunoscut drept Călin de către apropiaţi, este patronul Cherhanalei din 2 Mai. Nu sunt informaţii dacă aceştia mai sunt în viaţă."În data de 06.03.2019, în jurul orei 20.30, politistii de frontieră din cadrul Garzii de Coasta Constanța (structura din Mangalia) au fost informati telefonic despre faptul că o ambarcaţiune de pescuit, în care se aflau trei persoane, aflată la pescuit în zona 2 Mai de la ora 14.00 nu s-a întors în port și nu poate fi contactată. Imediat dupa primirea apelului, de la nivelul Garzii de Coastă au fost dispuse masuri operative constand in efectuarea unei misiuni cu două nave ale Grupului de Nave Mangalia, pentru gasirea ambarcatiunii, respectiv a persoanelor in cauză. De asemenea, prin canalele de cooperare ale Politiei de Frontiera au fost informate autoritățile de frontieră bulgare și MRCC. Acțiunea de cautare si salvare este în desfășurare sub coordonarea MRCC Constanta, nava Poliției de Frontieră fiind desemnată coordonator la fața locului", au transmis reprezentanţii Gărzii de Coastă.Sursă foto: Facebook.com