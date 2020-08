Au fost mai buni, mai rapizi, spune antrenorul Simeone despre echipa RB Leipzig care i-a invins jucatorii

Antrenorul echipei Atletico Madrid, Diego Simeone, a recunoscut superioritatea formaţiei RB Leipzig în meciul din sferturile de finală ale Ligii Campionilor, potrivit news.ro.

"Este amărăciune, tristeţe. Ne-am dorit mai mult. Dar am dat tot ce am avut, totul. Când pierdem, desigur, căutăm ceea ce nu merge. Dar am făcut totul pentru a ajunge în cel mai bun mod posibil la sfârşitul acestui lung şi dificil sezon. Nu am avut nici prospeţime fizică, nici continuitate, ne-au tăiat acţiunile foarte bine. Am revenit în meci în minutul 70 şi nu mai era la fel. Dar a venit cel de-al doilea gol al lor şi apoi am rămas fără timp. Au fost mai buni, mai rapizi. De la intrarea lui Joao Felix, am găsit trasee mai bune în atac. Am dat tot ce a fost mai bun din noi, a fost un an greu, foarte greu.

Am făcut o treabă excelentă pentru a reveni în sferturile de finală ale Ligii Campionilor. Am încercat să facem tot posibilul pentru a merge mai departe în această competiţie care ne place atât de mult.

A fost un sezon complet, cu locul 3 în LaLiga care ne-a permis să ne calificăm pentru Liga Campionilor anul viitor. Vom încerca să ne îmbunătăţim jocul în sezonul viitor, va fi responsabilitatea noastră, a staff-ului tehnic", a declarat Diego Simeone, potrivit lequipe.fr.

Echipa RB Leipzig s-a calificat, joi seară, la Lisabona, în semifinalele Ligii Campionilor, trecând în sferturile de finală de Atletico Madrid, scor 2-1. Ultimul gol al învingătorilor a fost marcat în minutul 88.

Au înscris Olmo ’51 şi Adams ’88 pentru Leipzig, respectiv Joao Felix ’71 (penalti) pentru Atletico.

În penultimul act, germanii vor juca împotriva formaţiei franceze PSG, la 18 august.