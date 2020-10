Au fost validati consilierii locali din comuna Pantelimon, judetul Constanta

„Admite cererea formulată de petenta COMUNA P. prin Secretarul general al comunei, cu sediul în comuna P., judeţul C. Validează mandatele consilierilor locali aleşi, potrivit rezultatului alegerilor locale din data de 27.09.2020, după cum urmează:I.M., M.G., N.D., M.C., P.C., N.A., N.D., M.I., D.S., M.I. M.R., Invalidează mandatele consilierilor locali aleşi, potrivit rezultatului alegerilor locale din data de 27.09.2020, care au renunţat la mandat, în condiţiile art. 115 din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, după cum urmează: 1.M.V. Potrivit art. 149 alin. 3 din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, prezenta hotărâre se va comunica Prefectului Judeţului Constanţa şi Secretarului General al comunei P., precum şi consilierului local ales al cărui mandat a fost invalidat. Cu drept de apel, pentru cei interesaţi, în termen de 3 zile de la comunicare. Cererea pentru exercitarea căii de atac se depune la Judecătoria H.. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei azi, 15 octombrie 2020”.