Au inceput interviurile pentru functia de procuror european. Un candidat s-a retras din cursa - LIVE VIDEO

UPDATE: In fata comisiei conduse de Ana Birchall se afla in aceste momente Marius Bogdan Bulancea Stire initiala: Astazi, 9 iuliue 2019, candidatii pentru functia de procuror european din partea Romaniei sustin interviurile in fata unei comisii prezidate de ministrul Justitiei, Ana Birchall. In cursa au fost inscrisi opt candidati, insa unul dintre ei a anuntat ca nu se mai prezinta la interviu intrucat a ocupat o alta pozitie, iar un altul a cerut ca interviul sa aiba loc la o alta data, fiind in concediu, a anuntat ministrul Justitiei. Candidatii vor sustine interviul in ordine alfabetica, in cadrul a doua sesiuni - prima sesiune a inceput la ora 10:00, iar a doua la ora 16:00, deoar ...