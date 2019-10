Au inceput lucrarile la prima autostrada din Moldova

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Constructorul desemnat (Asocierea Spedition UMB SRL – Tehnostrade SRL) a inceput astazi, 02 octombrie 2019, lucrarile de asternere a covorului asfaltic pe santierul Variantei Ocolitoare a municipiului Bacau. Imaginile au fost surprinse la km 6+ 270 al santierului, in zona localitatii Letea Veche, pe un sector experimental, unde astazi s-a asternut mixtura asfaltica pe 4000 mp (1000 m lungime si 4 m latime). Maine se va asterne mixtura pe o suprafata similara, urmand ca lucrarile sa continuie in perioada urmatoare pe intreg tronsonul de 16,2 km prevazut in regim de autostrada (Obiectul 1), care face legatura intre localitatile Nicolae Balcescu si Stauceni, pe DN2. Varianta Ocolitoare a Bacaului este parte integranta a Autostr ...