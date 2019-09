Au inceput lucrarile la terenul Stadionului "Emil Alexandrescu"

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Astazi au inceput efectiv lucrarile de inlocuire a suprafetei de joc de la Stadionul ”Emil Alexandrescu” din Iasi. Terenul a fost decopertat, iar in scurt timp se va trece la montarea noii instalatii de incalzire, dupa care se va lucra la drenaj, urmand ca in final sa fie montat un nou covor de iarba. Pentru acest proiect, Consiliul Local Iasi a alocat suma de 1,5 milioane de lei. ”Perioada de aprovizionare a cablului pentru degivrare, element care se afla sub suprafata de joc, este de aproximativ sase saptamani si ar mai fi o saptamana montarea acestuia. Meciul dintre Poli Iasi si Hermannstadt s-a incheiat cu o remiza. Niciuna din echipe nu a reusit sa inscrie niciun gol Am gasit doi producatori pentru cablul ...