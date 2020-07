Au inceput lucrarile pentru construirea pasajului suprateran de la Berceni

Au început lucrările pentru construirea pasajului suprateran de la Berceni, pe Centura București-Sud. Pasajul, care se intersectează cu un drum județean foarte circulat, va fi construit sub forma unui sens giratoriu suspendat, iar antreprenorul, o asociere din România, are termen de 2 ani. Săptămâna aceasta a fost emisă și autorizația pentru construirea pasajului de la Oltenița, tot sub forma unui sens giratoriu suspendat.