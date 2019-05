Au pornit cu o afacere de garaj, acum sunt milionari cu bani de la UE

Arnella si Cristian Nechita Rotta google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Firmele romanesti pot primi bani europeni mai usor fata de anii trecuti, de la 40.000 de euro pana la 3 milioane, in functie de proiectul depus. Iar printre criteriile care fac diferenta se regasesc numarul de angajati si profitabilitatea din ultimul an. Campania Stirilor PRO TV “Eu ies la vot” intra in curtea antreprenorilor, care au importat echipamente din Occident si ridica afaceri cu fonduri comunitare. O astfel de firma se dezvolta armonios la Cluj, unde doi soti au clienti din toata Europa. La doi pasi de Cluj functioneaza o fabrica ce produce etichete autoadezive de 20 milioane Euro pe an. Investitiile in tehnologie s-au facut cu fonduri europene si asta se poate ...