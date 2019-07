Au revolutionat bucataria cu ideile lor! Mancarea moderna servita in acest restaurant de lux a uimit tinerii corporatisti din Iasi! Sute de ieseni au intrat aici si nu au stiut ce mananca - FOTO

raw vegan google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • Un restaurant cunoscut din Iasi a dat lovitura • Deschis de sapte ani, este pe cale sa se extinda, dupa ce mancarea gatita acolo a starnit si curiozitatea strainilor • Au introdus un concept nou, tratat cu suspiciune la inceput, dar astazi, sute de ieseni ii calca pragul • Patroana si angajatii nu mananca carne si nu vand apa • Care este secretul? Un concept unic in Romania in materie de mancare vegana si vegetariana se afla la Iasi. La inceput, oamenii au fost sceptici, dar astazi, datorita succesului, detinatorii business-ului au decis sa isi extinda afacerea. Anca Gheorghica este cofondator, cofinantator al unui spatiu in natura, un tipar mai atipic de restaurant raw vegan. I ...