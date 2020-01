Au sarit in barca PSD, la pachet cu Tudose, alți 100 de foști membri Pro Romania

Preşedintele PSD Brăila, Ion Rotaru, spune că peste o sută de foşti membri ai PRO România şi-au depus documentele pentru a intra în PSD, adeziunile lor fiind acceptate. Anunțul vine în ziua în care s-a acceptat și reînscrierea în PSD a europarlamentarului Mihai Tudose.

"Noi am luat o decizie la nivelul Organizaţiei Judeţene Brăila, Biroului Judeţean, în care am analizat solicitările pe care le-au făcut cei care şi-au exprimat opţiunea de a reveni în PSD sau alţii care n-au fost în partid şi care vor să intre acum în PSD, foşti membri ai PRO România. Există o procedură statutară pe care trebuie să o respectăm. Avem peste 100 de adeziuni depuse la partid şi, mergând pe procedură, fiecare organizaţie va analiza şi se va lua o decizie. În hotărârea pe care noi am luat-o iniţial a fost luată decizia de a accepta aceste dorinţe de a reveni în partid a celor care au fost plecaţi, dar şi a celor care vor să intre acum în partid şi nu au fost niciodată la PSD", a declarat Rotaru.

