Au sosit rezultatele testului pentru COVID-19 pentru deputatul Bogdan Hutuca. Ce a declarat liberalul constantean

„Rezultatul l-am primit în urmă cu două oră. Am fost fericit cu primirea răspunsului. Fiind un om politic am intrat în legatură cu foarte mulți oameni.

Eram într-adevăr îngrijorat de faptul că am avut un număr mare de contacți. Am stat și am sunat și am asigurat oamenii cu care am intrat în contact că testul este negativ.



Primul lucru pe care îl recomand pentru cei care intră în contact cu alte persoane infectate este să se autoizoleze și să efectueze rapid testul. Este importantă prevenția și să avem grijă unii de alții, să fim empatici și să ne îngrijim. Să evităm să dăm noroc, să evităm să ne îmbrățișăm, să folosim produsele antibacteriale și să ne spălăm pe mâini. Să facem ce spun autoritățiile la televizor. Nu depinde de instituții cat depinde de noi. Atitutidinea legată de prevenție este importantă și este răspunderea tuturor”, a declarat pentru ZIUA de Constanța, deputatul Bogdan Huțucă.