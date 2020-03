Au trecut trei ani de la moartea uneia dintre cele mai indragite interprete de muzica populara din Romania

Astăzi se împlinesc trei ani de când Ileana Ciuculete s-a stins din viaţă.



Îndrăgita cântăreaţă de muzică populară ajunsese la spital din cauza unei răceli.



Ileana Ciuculete era născută în anul 1957. Încă din copilărie, a fost sprijinită şi îndrumată să urmeze calea muzicii populare.



Absolventă a Liceului de matematică fizică „Traian” din Drobeta Turnu – Severin, Ileana Ciuculete a înregistrat peste 400 de melodii proprii.



De-a lungul carierei sale artistice, a avut nenumărate colaborări inedite. În 2005, Ileana Ciuculete a fost răsplătită cu Discul de Aur pentru vânzarea a 40.000 de exemplare ale albumului „Ciorbă de curcan”.



„Doamne, Dumnezeule... o artistă de mare valoare...”, spunea, atunci, Ionela Prodan, într-o intervenţie telefonică la Antena Stars.





Discografie



1975 - De ce-i lăsat dorul dor - cu Valeriu Sfetcu

1977 - M-am născut la Vânju-Mare - cu Valeriu Sfetcu

1979 - Primăvara-nfloare dorul - cu Valeriu Sfetcu

1981 - Într-o zi de mai cu soare

1983 - Cântece de voie bună - cu Valeriu Sfetcu

1984 - Tinerețe nu pleca

1985 - Autografe muzicale - cu alți interpreți

1985 - Vorbește lumea vorbește

1987 - Puiul meu de-atâta vreme

1988 - Bobocel de trandafir

1989 - Eu le-am spus ochilor mei

1991 - Melodii îndrăgite - cu Aurel Ciuculete

1992 - Vorbesc dușmanii de mine

1993 - Scoate țigancă ghiocul

1994 - Într-o seară de Crăciun - cu Cristian Ciuculete



1996 - Neicuță din Calafat

1997 - N-aș zice că nu mi-e bine

1998 - Best of

1999 - Asta sunt, n-aveți ce-mi face

2000 - Sunt muiere iubăreață

2001 - Am venit cu drag la voi

2002 - Hai bărbate taci, taci, taci

2003 - Cântă nașa cu fina

2004 - Ciupe neică binișor

2005 - Ciorba de curcan

2006 - Prost ai fi dacă mă crezi

2007 - Didu lidu

2009 - Banii, banii se câștigă

2011 - Pân` la tine mândro la sălaș

2013 - Din Timoc la Chișinău