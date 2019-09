Au vandut, fara vamuire, doua containere de tigari folosind parola unui vames. Acum sunt anchetati de DIICOT

Vama google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Mai multe persoane sunt cercetate de procurorii DIICOT Constanta, dupa ce, folosind parola unui vames, au trecut doua containere cu tigari drept vamuite. Practic, tigarile au fost vandute fara sa fie platite taxe vamale si accize. Potrivit unui comunicat al DIICOT, procurorii si politistii au facut, joi, opt perchezitii la sediile si punctele de lucru ale unor firme de comisionariat vamal, precum si la domiciliile administratorilor acestor societati, aflate in Bucuresti si in judetele Ilfov si Constanta.Procurorii sustin ca, in aprilie 2019, persoanele vizate au intrat in aplicatia electronica privind tranzitul de marfuri din Uniunea Europeana folosind fara drept numele de utilizator si parola unui lucrator vamal ...