Audiere bomba la SIIJ! Florian Coldea da explicatii in dosarul Laurei Codruta Kovesi

Florian Coldea google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Fostul prim-adjunct al Serviciului Roman de Informatii, Florian Coldea, este asteptat pentru audieri joi, 16 mai, de catre procurorii Sectiei de anchetare a magistratilor in dosarul Laurei Codruta Kovesi privind extradarea lui Nicolae Popa din Indonezia, au precizat pentru MEDIAFAX surse judiciare. Surse judiciare au precizat, pentru MEDIAFAX, ca Florian Coldea urmeaza sa fie audiat de catre procurorii Sectiei de Investigare a Infractiunilor din Justitie (SIIJ) in data de 16 mai. Audierea sa ar urma sa aiba loc in dosarul Laurei Codruta Kovesi, privind extradarea lui Nicolae Popa din Indonezia. De ce nu e dat afara George Maior? Fostul prim adjunct al Serviciului Roman de Informatii s-a prezentat ...