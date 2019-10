Audierea medicilor legisti: Acuzatii grave din partea avocatilor familiilor Macesanu si Melencu

Acuzaţii incendiare după audierea medicilor legişti care au realizat expertizele în cazul Caracal. Conform avocatului Tonel Pop, experții INML au spus că toate probele din butoi au fost puse laolaltă, iar ADN -ul a fost extras doar dintr-o probă. Cu alte cuvinte, deși anchetatorii au găsit mai mulți dinți, INML ar fi extras ADN dintr-un The post Audierea medicilor legişti: Acuzaţii grave din partea avocaţilor familiilor Măceşanu şi Melencu appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.