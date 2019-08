Audieri BOMBA in cazul Caracal. Cine vine astazi in fata procurorilor

Remus Radoi google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Controversatul afacerist Remus Radoi va da explicatii in fata procurorilor dupa dezvaluirile incendiare despre caracatita din oras. Alti cinci martori cheie, care au lucrat in curtea presupusului criminal, vor ajunge in fata anchetatorilor. Cum decurge ancheta de la Caracal? Ce se stie dupa trei saptamani de la disparitia Alexandrei Si tot astazi, criminalistii reiau cercetarile in casa groazei. Mai au de scanat jumatate din curtea suspectului. Intre timp la locul ororilor, Gheorghe Dinca a plans dupa ce a vorbit cu criminalistii. Le-a spus ca regreta ce a facut si ca vrea sa plateasca pentru faptele lui. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. ...