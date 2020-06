Audieri maraton in dosarul deputatului Mircea Draghici: Inspectorii AEP au povestit Inaltei Curti cum au fost deturnati banii publici primiti de PSD si la ce presiuni au fost supusi

Un complet de trei judecatori de la Inalta Curte de Casatie si Justitie i-a pus in vedere fostului trezorier PSD, deputatul Mircea Draghici, sa fie pregatit pentru a da o declaratie de inculpat in dosarul in care este judecat pentru delapidare si folosirea subventiilor PSD in alte scopuri decat acelea pentru care au fost acordate.