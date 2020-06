Audieri maraton la DNA in dosarul UNIFARM

Mai multe persoane sunt audiate, joi, la DNA în dosarul Unifarm, în care fostul director Adrian Ionel este acuzat de luare de mită după ce ar fi pretins 760.000 de euro, fiind plasat sub control judiciar pentru 60 de zile. Aproximativ 10 persoane ar urma să fie chemate la audieri în acest dosar. DNA a […] The post Audieri maraton la DNA în dosarul UNIFARM appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.