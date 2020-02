Audieri ministri/ Ionut Stroe despre finantarea federatiilor: Este un buget al bunelor intentii

Ministrul propus la Tineret şi Sport, Ionuţ Stroe, a declarat, marţi, în cadrul audierilor din comisiile parlamentare reunite, referitor la finanţarea federaţiilor sportive în acest an, că a stabilit un "buget al bunelor intenţii", având disponibilitatea de a suplimenta sumele alocate la începutul anului, atunci când i se va solicita. "Referitor la bugetul redus al federaţiilor sportive naţionale, să ştiţi că în momentul de faţă este egal cu cel al anului trecut. Da, poate că au fost federaţii cărora li s-a mărit bugetul, la sporturi neolimpice, dar să ştiţi că suma este foarte mică şi la ei. Radioamatorismul a avut 85.000, iar acum are 100.000. Haideţi să fim obiectivi, nu e o mărire consistentă, practic le asigură acelor oameni plata de zi cu zi, salarii. Nu e o majorare consistentă. Dar am spus că este un buget al bunelor intenţii, nu vor exista în România federaţii implicate în calificări la Jocurile Olimpice, sau care au sportivi calificaţi, care să se confrunte cu dificultăţi şi lucrul acesta aş vrea să-l confirme chiar ei. Pentru că acolo unde s-a solicitat, ne-am onorat de suplimentările necesare. Am sunat ca să ne putem sincroniza cu COSR, ca să putem să completăm efortul financiar de fiecare dată. Nu văd o foarte mare problemă", a declarat Stroe. El a precizat că va relua demersul legislativ prin care să fie alocate sportului un procent din accizele pe alcool şi tutun: "Sper să redăm sportului, pentru că deocamdată a fost declarată neconstituţională, dar voi relua demersul legislativ în Guvern, acele procente din accizele pe alcool şi tutun care ar veni să suplimenteze. Şi sunt deschis la orice fel de solicitare care îmi este adresată, apropo de măriri de bugete". Deputatul Ionuţ Stroe a primit, marţi, aviz negativ pentru funcţia de ministru al Tineretului şi Sportului din partea Comisiilor reunite pentru Învăţământ, Ştiinţă, Tineret şi Sport din Camera Deputaţilor şi Senat. La finalul audierilor care au avut loc la Camera Deputaţilor, s-au înregistrat 10 voturi pentru, 5 împotrivă şi 12 abţineri din partea membrilor comisiilor. AGERPRES (A-autor: Adrian Ţone, editor: Mihai Ţenea, editor online: Adrian Dădârlat) Citeşte şi: LIVE UPDATE Parlament/Continuă audierile miniştrilor propuşi în Guvernul Orban II