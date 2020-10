Audieri pe banda la SIIJ, in dosarul presupusei fraude din Sectorul 1: Patru martori au dat detalii despre imaginile aparute in spatiul public

Mai multe persoane au fost chemate luni la Secţia pentru investigare a infracţiunilor din Justiţie (SIIJ), pentru a fi audiate în legătură cu plângerea depusă de primarul în funcţie al Sectorului 1, Dan Tudorache, împotriva preşedintelui Biroului Electoral al Sectorului 1 (BES 1), procurorul Nicolae Sprîncu.

La SIIJ a fost audiat administratorul unei firme care se ocupa cu mentenanţa camerelor de supraveghere instalate în clădirea în care a funcţionat Biroul Electoral al Sectorului 1. După audiere, acesta a relatat că o parte dintre camerele de supraveghere nu funcţionau de aproape un an."O parte din camerele de la etaj nu funcţionau datorită defecţiunilor tehnice. Nu funcţionau de un an de zile, în urma unor amenajări. S-au făcut lucrări de construcţie în clădire şi atunci au fost afectate. Noi nu am văzut pe monitoare dacă au fost astupate sau nu. Noi nu avem acces în spaţiul Biroului Electoral. Camerele nu erau puse acolo pentru a supraveghea activitatea Biroului Electoral, erau puse pentru securitatea clădirii. O parte dintre camere au fost defectate în urma unor lucrări de amenajare. Am înştiinţat conducerea Administraţiei Pieţelor, urmând să primim nişte fonduri pentru a repara acele camere, fonduri care nu le-am primit", a explicat administratorul.La audieri s-a prezentat şi directoarea Pieţei Mureş, unde se află sediul BES1, care a afirmat că acele camere de supraveghere nu funcţionau, pentru că au fost "astupate" de cei de la Biroul Electoral.Printre cei audiaţi se află şi Oana Lovin, cunoscută drept "protestatara cu sparanghelul". Ea a anunţat că vrea să primească calitatea de martor protejat, pentru că viaţa îi este în pericol."În seara de 30 septembrie, domnul Sebastian Burduja, cu vreo 10 persoane, a venit acolo cu bodyguarzi şi au încercat să ne intimideze, ne-au ameninţat efectiv. Bodyguardul domnului Burduja m-a ameninţat şi mi-a spus să mă potolesc. Pe lângă asta, puzderia de mesaje şi ameninţări pe care le-am primit în spaţiul online. Consider că viaţa îmi este în pericol", a declarat Lovin.Tot luni, la SIIJ s-a prezentat şi o altă protestatară, Codruţa Cerva."Astăzi, am fost sunată de aici de la SIIJ, pentru a da o declaraţie în calitate de martor, referitor la noaptea de 30 septembrie, când am dat nas în nas cu domnii de la USR. (...) Erau vreo 10 userişti. Noi fiind la mai multe proteste îi cunoaştem. I-am întrebat ce fac acolo, s-au fofilat, nu ne-au răspuns, după care ne-am luat după ei. În jurul pieţei erau foarte mulţi de la USR. Toţi aveau rucsacurile pline şi am sunat la Poliţie. Am filmat, am înregistrat tot, i-am identificat pe patru sau cinci dintre ei", a spus Codruţa Cerva.Dan Tudorache a depus o plângere penală la SIIJ, după ce posturile de televiziune au difuzat, săptămâna trecută, imagini cu mai multe persoane care intră în sediul Biroul Electoral al Sectorului 1, unde erau depozitaţi saci cu voturi.