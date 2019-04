Audierile care ar putea-o INFUNDA pe Laura Codruta Kovesi

Laura Codruta Kovesi 2 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Sectia pentru Investigarea Magistratilor va audia mai multe persoane in dosarul in care Laura Codruta Kovesi a fost pusa sub urmarire penala pentru represiune nedreapta. Este vorba despre 30 de persoane au fost audiate pana acum in dosarul deschis in cazul unitatii de elita a DNA, care era coordonata direct de Kovesi. Pana acum au fost audiati avocati, oameni de afaceri si procurori. Este INCREDIBIL! Procurorul Dan Voinea confirma ca Laura Codruta Kovesi a stiut de arderea arhivei de la Aiud Procurorii Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie au dispus la inceputul lunii martie urmarirea penala fata de Laura Codruta Kovesi pentru constituire de grup infractional organizat ...