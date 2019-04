AUDIO - Eugen Nicolicea: Comisia de la Veneția verifica reclamațiile PNL. Gorghiu este noua Macovei

Vicepreședintele Camerei Deputaților, Eugen Nicolicea, propunerea PSD pentru funcția de ministru al Justiției, a explicat pentru ȘTIRIPESURSE.RO de ce se întâlnește, azi, la Parlament, o delegație a Comisiei de la Veneția cu reprezentanți ai Camerei Deputaților.

Știripesurse.ro: - Care este tema întrevederii reprezentanților Camerei Deputaților cu delegația Comisiei de la Veneția?

Eugen Nicolicea: - Va avea loc o întâlnire a reprezentanților Camerei Deputaților cu reprezentanții Comisiei de la Veneția, tema fiind legile justiției, respectiv ordonanțele care le-au modificat. Sub nicio formă nu au ca temă codurile, cum susțineau astăzi vajnicii juriști, în ghilimele, de la PNL-USR din Parlament.

- Ce rol are această vizită?

- Mai mulți parlamentari PNL s-au gândit ei să facă o sesizare împotriva României, adică am văzut varianta Macovei generația mai nouă. Și ca urmare a sesizării respective, o să avem o discuție pe aceste teme.

- Care sunt reclamațiile pe care le-au adus cei din PNL?

- Rămâne să vedem dar am cam văzut unii din reclamagii, spre exemplu noua Macovei este Gorghiu, pe care am mai văzut-o într-o intervenție la Consiliul Europei încât în primă fază am crezut că este Macovei redivivus.

- Punctul de vedere al Camerei Deputaților la această întrevedere care va fi?

- Legile justiției au fost declarate constituționale de către Curtea Constituțională și așa cum m-am mai exprimat, acest lucru nu este numai părerea mea, există scris în legea 24 de tehnică legislativă, atunci când Curtea analizează din punct de vedere al constituționalității unor legi, controlul de constituționalitate vizează conformitatea cu Constituția, conformitatea cu legile, conformitatea cu tratatele internaționale la care România este parte, conformitatea cu jurisprudența CEDO, conformitatea cu rapoartele Comisiei de la Veneția. Deci există foarte clar precedente și dacă vă uitați în motivările deciziilor Curții veți vedea trimiteri la documentele pe care vi le-am spus. Pe cale de consecință, când ceva iese constituțional de la Curtea Constituțională, înseamnă că îndeplinește toate aceste criterii.

- Vor primi reprezentanții Comisiei de la Veneția, din partea Camerei Deputaților, o documentație, anumite prevederi?

- Vor primi tot ceea ce doresc.

- Pentru că ați mai trecut prin asemenea întâlniri, care este uzanța? Se fac și recomandări din partea celor de la Comisia de la Veneția?

- Nu, în momentul de față nu este vorba de recomandări, ei vin într-o vizită de informare. Se informează la fața locului cu privire la stadiu și văd dacă reclamațiile sunt reale sau nu și așa mai departe. Concluziile sunt altă dată, nu acum.

- Dacă reprezentanții Comisiei de la Veneția ridică și subiectul codurilor penale, acesta ar trebui abordat sau nu?

- Comisia de la Veneția nu ridică niciun alt subiect decât cel care a fost anunțat. Vă reamintesc că am fost la Comisia de la Veneția și dezbăteam același lucru, adică legile justiției, iar în momentul în care dl Iordache și cu mine am susținut să analizăm legile justiției simultan cu ordonanța 92, ni s-a spus că ei nu sunt investiți cu așa ceva și chiar dacă noi suntem vicepreședinți ai Camerei Deputaților nu putem să le solicităm să facă această ieșire din subiect și să abordăm un altul pe care, probabil, că o să îl dezbatem altă dată și iată că altă dată înseamnă acum.