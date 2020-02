AUDIO - IADUL PE PAMANT in Wuhan. Disperarea oamenilor se poate auzi de la kilometri intregi

wuhan 1

Scene cuprinse parca din cele mai negre cosmaruri in orasul Wuhan. Oamenii tipa de la ferestrele blocurilor in semn de protest pentru carantina fortata la care au fost supusi. In ultimele zile, prea putini oameni au avut curajul sa iasa pe strazi. Cei care au iesit insa din case au avut un scop: au incercat sa paraseasca orasul, insa garile sunt inchise, orasul fiind in carantina.

Panica domneste in Wuhan: rafturile supermarketurilor sunt goale, iar pietele locale au ramas si ele fara produse. Cetatenii izolati de restul lumii si-au facut cat de multe provizii au putut si s-au inchis in case.

