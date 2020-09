AUDIO - 'Zeciuiala' la USR: Delegatii din sectiile de votare, obligati sa imparta indemnizatiile cu partidul

USR recurge la metode de o legalitate incertă pentru a-şi finanţa campania electorală. Potrivit unei înregistrări audio primite la redacţie, preşedintele USR Bihor, deputatul Silviu Dehelean, le-a comunicat colegilor său, într-o şedinţă a filialei judeţene, că atât candidaţii, cât şi delegaţii în secţiile de votare din partea USR trebuie să cotizeze la partid.

Delegaţii USR sunt obligaţi să direcţioneze spre partid o parte din indemnizaţie, într-o operaţiune care seamănă cu scoaterea la vârnzare a locurilor în birourile electrale de secţie. Fiecare delegat trebuie să direcţioneze către partid 60 de lei. De pe înregistrare nu se înţelege exact cum vor fi daţi aceşti bani, deputatul Dehelean afirmând "nu o să le punem pe persoană".

Ce se aude pe înregistrare:

"Noi la prezidenţiale am avut vreo 20 de filiale. Acum o să batem spre 50, cu cele de la PLUS o să ajungem la 60-70 de localităţi în care candidăm. Eu am socotit pentru 40.000 de voturi şi aşa am ajuns la un buget de 200.000. Am stat într-o şedinţă de birou judeţean să ne gândim de unde facem rost de banii ăştia. Asta e o chestie minimă. Orice e peste e binevenit. Cei care au ceva de câştigat, cei mai interesaţi sunt candidaţii, delegaţii în aceste birouri electorale de circumscripţie sunt cei care câştigă ceva efectiv. Ceilalţi din păcate câştigă eventual notorietate, dar nu ştiu cât se bucură de chestia asta. Şi atunci am făcut un întreg sistem de donaţii sau de sume de la candidaţi în aşa fel încât să ajungem, mă rog, nu la suma asta, dar să acoperim o mare parte din costuri în acest sistem. Dar nu o să le punem pe persoană ci o să le dăm ca şi... (neinteligibil).

Am luat şi am socotit. În primul rând sunt 25 de filiale rurale. În principiu, pe baza rezultatelor de la prezidenţiale, avem un loc de consilier local. Am zis că consilierul şi cel care candidează la primar, dacă sunt diferiţi, să plătească echivalentul unei indemnizaţii de consilier local pe o lună, care noi am zis că e 600 de lei. Nu ştiu dacă e 600 de lei sau 1000, depinde. După aia am zis că delegaţii să pună fiecare câte 60 de lei. De aia am zis să fie membri. La prezidenţiale, delegaţii au luat 800 de lei sau 700. La europarlamentare au luat 270 de lei, la referendum tot pe acolo. În general sunt acelaşi persoane care au rămas delegaţi, nimeni nu le-a solicitat nimic, acum avem şi noi nevoie de chestia asta. Practica tuturor celorlalte partide este să vămuiască banii ăştia, noi nu am făcut chestia asta, nu ne place să facem chestia asta, dar trebuie să ne finanţăm de undeva. Pentru reprezentantul ăla din BEC, BEM... am zis să plătească 600 de lei. Separat ne-am gândit pentru poziţiile doi şi trei pe listă 200 de şi şi 120 de lei.

Tot sistemul ăsta e asumat şi de PLUS. Şi-au asumat să facă aceeaşi poveste.

Astea sunt pentru filialele rurale. Pentru urbanul mic, am zis pe locul 1 la CL sau primar să dea 1200 de lei, dacă sunt alte locuri eligibile să dea 600 de lei şi merge mai departe 200, 120..."

STIRIPESURSE.RO a solicitat poziţia USR Bihor, care urmează să fie publicată imediat ce va fi primită.