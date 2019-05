Augustin Lazar acuza teoria conspirației in cazul Iulius Filip

Fostul procuror general al României, Augustin Lazăr, a declarat într-un interviu la realitatea.net, despre cazul disidentului Iulius Filip, ca situatia se cunostea dar ca iesirea la iveala a trecutului sau a fost o actiune premeditata:

- Vreau sa va intreb legat de povestea cu detinutul politic Iulius Filip. De ce a aparut totul in presa abia in luna martie? Oare se stia de mai demult totul?

- Da, lucrurile erau cunoscute de dinainte, dar aveau nevoie de un moment emotional pentru a fi lansata trunchiat aceasta problema. Este binecunoscut acum ca acest disident a fost condamnat de justitia militara la vremea respectiva, care avea competenta asupra faptelor contra securitatii statului, asa cum erau ele reglementate.

El a executat pedeapsa in mai multe penitenciare, sub supravegherea celor care aveau această competență legală, apoi, ca si alti condamnati, a fost analizat la comisia de propuneri pentru liberari conditionate. Criteriile pe care erau analizati toti condamnatii in fata comisiei de propuneri pentru liberari conditionate erau daca au executat fractia prevazuta de lege pentru a fi propozabili si, daca aveau sau nu rapoarte de sanctionare disciplinara, respectiv daca au dat dovezi temeinice de indreptare pe parcursul executarii pedepsei.

In acest caz, condamnatul avea la dosar rapoarte de sanctionare disciplinara. Si, pentru acest motiv, nu a fost propus de comisie, dar i s-a adus la cunostinta ca are posibilitatea el insusi sa se adreseze instantei. Pe unul din procesele verbale scrie ca refuza sa conteste.

Asemănător actualului cod de procedură penală, judecatorul era cel care, în final, dispunea punerea in libertate sau nu. Regretabil este că persoane interesate de a promova o campanie de presă negativă au folosit cinic drama unui disident politic, care nu a reclamat niciodată vreun magistrat, pentru a manipula lovind în magistrați și în independența justiției.