Augustin Lazar anunța ca cedeaza premiul de la GDS victimei sale, Iulius Filip. GDS anuleaza acordarea de decernare a premiului

Procurorul general Augustin Lazăr anunță că transmite premiul acordat de Grupul pentru Dialog Social, constând într-o distincție pentru ‘merite deosebite în lupta anticorupţie’, foștilor deținuți politic din România, printre care și Iulius Filip, cel a cărui eliberare a refuzat-o din postura de președinte al comisiei de eliberare de la penitenciarul Aiud, funcție deținută înainte de The post Augustin Lazăr anunță că cedează premiul de la GDS victimei sale, Iulius Filip. GDS anulează acordarea de decernare a premiului appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.