Augustin Lazar aplauda extradarea lui Radu Mazare

Fostul procuror general al României, Augustin Lazăr, a apreciat într-un interviu la realitatea.net că extrădarea lui Radu Mazare reprezintă o bilă albă pentru justiția din România.

„Aceasta demonstreaza, încă o dată, ca justitia este posibila in Romania, chiar și în marile dosare. Adica, ori de cate ori o hotarare judecatoreasca de condamnare ramane definitiva, ea este comunicata Politiei Române pentru a fi pusa in aplicare. Cand persoana condamnată nu se afla in tara, este pusa in urmarire internationala. Sunt niste proceduri. Mai intai, prin INTERPOL, pentru a identifica țara unde a fost semnalată persoana respectiva. Apoi, autoritatea de cooperare judiciara transmite hotararea de condamnare autoritatii competente din statul respectiv, care ia masura arestarii preventive pentru perioada in care se decide sau nu extradarea. Daca se constata ca cererea indeplineste conditiile prevazute de legea de cooperare judiciară si de Conventia Internationala, se dispune extradarea. Iata ca justitia este posibilă, nimeni nu este mai presus de lege, contrar lamentărilor negative ale multora. Este adevărat, în condițiile liberei circulații a persoanelor nu este tocmai ușor și rapid de realizat”, a spus Lazar