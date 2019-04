Augustin Lazar, EXPLICAȚIE BOMBA - Cum a ajuns șef al Comisiei de eliberara din Penitenciarul Aiud

Procurorul general Augustin Lazăr, ample precizări privind activitatea sa de dinainte de 1989, atunci când a fost șef al Comisiei de eliberări a Penitenciarului Aiud, acolo unde erau închiși și deținuți politici.

"Nu era niciun caz o selecție. Spre exemplu, eu când am fost primit la Parchetul Local am luat locul unui coleg care plecase la un alt Parchet și am preluat atribuțile lui. Au fost mulți din colegii noștri, era un loc de detenție cu multe solicitări.

Sunt niște speculații care sunt manipulate public într-o manieră jenantă. Eu nu am niciun grad și nicio calitate și asta s-a verificat de nenumărate ori. De ce trebuia să se insinueze că un anume procuror trebuia să meargă acolo. Prin rotație, procurorii erau repartizați la alte activități. Eu am exprimat niște regrete pentru faptul că în aplicarea legii care exista la vremea aceea am participat la comisia de judecată și am judecat după criteriile pe care le prevedea legea", a declarat Augustin Lazăr.