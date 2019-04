Augustin Lazar la Timișoara - Nu este posibil ca doar justiția sa se modernizeze,ci și ca persoanele publice sa exceleze

Augustin Lazăr a declarat, luni, la Timișoara, că nu se poate merge pe ideea ca doar justiția să se modernizeze și în continuare să fie numiți în funcții publice oameni care nu „excelează” din punct de vedere profesional, procurorul general numind aceste persoane „paravan” sau „om de paie” potrivit mediafax.

Procurorul general al României, Augustin Lazăr, a afirmat, luni, la Timișoara, în cadrul unei dezbateri privind independența justiției, că a constatat „cu regret” că persoane din administrație, care ocupă funcții importante, „nu au idee” despre ce este vorba, astfel că semnează lucruri la comanda altcuiva.

„Noi constatăm cu regret că numeroase persoane în administrație, de care n-a aflat nimeni niciodată, sunt așezate în funcții importante pentru ca în foarte scurt timp să aflăm că persoana respectivă nu are idee și că a semnat lucruri care i s-au cerut să le semneze de altcineva. Este un modus operandi care în materie de criminalitate a gulerelor albe, se numește omul paravan, omul de paie. Acesta este binecunoscut de multă vreme. Și atunci de ce nu acționăm noi preventiv, să procedăm în acest mod, pentru a nu mai reproșa justiției că este constrângătoare? Că justiția ce să facă altceva dacă constată fraude? Să le cerceteze, să le judece, etc. Dar de ce să nu acționăm noi în amonte de fraudele respective? Să ne asigurăm că oamenii care sunt în funcțiile publice sunt la cel mai înalt nivel de profesionalism și de integritate și atunci ar trebui să fie un pic de voință politică aici, un pic de minim voință bine intenționată pentru a asigura aceste lucruri”, a declarat Augustin Lazăr.

Citește și: Vești uriașe pentru toți cei care au telefoane mobile! Intră în vigoare din 15 mai – Anunț făcut de ANCOM

Procurorul general a afirmat că nu se poate merge pe ideea că doar justiția trebuie să se modernizeze și în continuare să fie numite în funcții publice persoane cărora să li se spună ce au de făcut, pentru că nu au pregătirea profesională.

„Ne gândim care este soluția. Să desființăm sistemul judiciar românesc, să ajustăm hainele după gabaritul nostru? (...) Dacă noi vom merge în continuare în acest mod, că numai justiția să se modernizeze, adică să atingă peste degete cu constrângerea pe cei care vor face anumite lucruri și cei care au procesul decizional vor continua să numească în funcții publice persoane care sunt de un nivel profesional care nu excelează, ba dimpotrivă li se spune ce au de făcut, în speranța că vom ajusta pe urmă legislația, revenind înapoi, așa ceva nu va mai fi posibil. Așa ceva nu este posibil pentru că, din fericire, suntem în marea familie a UE, de care suntem foarte mândri. Ei bine, nu va mai fi posibil să se revină la această situație”, a declarat Augustin Lazăr.

Procurorul general a comentat, în cadrul dezbaterii organizate la Timișoara, și situația magistraților care au fost tot mai vizibili în ultima perioadă prin organizarea de proteste atunci când au avut nemulțumiri.

„Magistrații pentru prima dată au simțit că sunt autoritate în stat și au ieșit afară să spună, pentru că ăștia sunt oameni formați, al căror spirit este bine șlefuit de catedrele de la Institutul Național al Magistraturii, unde este foarte dificil să iei un examen. Cei care au dat examene foarte dure despre drepturile omului știu toate deciziile Curții Europene, știu că au dreptul să se exprime, că după Constituție ești liber să-ți exprimi punctul de vedere și știu că dacă ai o funcție în cadrul instituțiilor justiției, nu numai că ai dreptul să îți spui punctul de vedere, dar ai și obligația. (...) Curtea Europeană a Drepturilor Omului a spus că cei care se află în funcții de conducere nu numai că au dreptul, spre deosebire de alți magistrați care sunt obligați de această obligație de rezervă. Că nu poți ieși ca magistrat în fiecare zi în piața publică să-ți dai cu părerea, pentru că trebuie să-ți păstrezi imparțialitatea și să poți judeca dosarele în mod imparțial. Dar cine are o funcție de conducere, are dreptul să spună public care sunt durerile sistemului și care sunt punctele de vedere care ni s-au cerut, fiindcă nouă ni s-au cerut de către Parlament, de către Ministerul Justiției, de fiecare dată puncte de vedere cu referire la modificările legislative. Numai că ele, din câte am remarcat, nu prea au fost observate. Le-am comunicat și au rămas așa. Și atunci a fost important ca ele să fie cunoscute public, să se știe care este părerea noastră”, a explicat Augustin Lazăr.

Mandatul de procuror general al lui Augustin Lazăr expiră în data de 28 aprilie 2019.

Actualul procuror general Augustin Lazăr a transmis colegilor, de la Timișoara, să își asume răspunderea de a candida pentru mandatul de procuror general, fără a spune însă clar dacă renunță să își depună candidatura pentru a doua oară pentru funcția de la PG.