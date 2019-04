Augustin Lazar, Marian Drilea, Gabriela Scutea si Daniel Horodniceanu, interviu in fata lui Tudorel Toader pentru functia de procuror general – LIVE TEXT, VIDEO

tudorel toader 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Augustin Lazar, Marian Drilea, Gabriela Scutea si Daniel Horodniceanu, cei patru candidati pentru functia de procuror general al Romaniei, sustin, in aceste momente, interviul in fata unei comisii conduse de ministrul Justitiei, Tudorel Toader. In alta ordine de idei, fiecare candidat va avea la dispozitie aproximativ 30 de minute pentru a face o prezentare a Ministerului Public, a eventualelor disfunctii si vulnerabilitati identificate, dar si propuneri de remediere a acestora, dupa care vor raspunde intrebarilor puse de membrii comisiei de examinare. Astfel, propunerea ministrului Justitiei va fi inaintata Sectiei pentru procurori a CSM, in vederea obtinerii avizului, urmand ca, dupa obtinerea acest ...