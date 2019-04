Augustin Lazar, noi precizari referitoare la cariera sa: Mi s-au pus etichete de natura sa ma decredibilizeze ca om, ca magistrat roman (VIDEO)

Procurorul general al României face noi precizări privind acuzațiile referitoare la activitatea sa de procuror din timpul regimului comunist, in contextul acuzatiilor referitoare la refuzul de il elibera pe disidentul Iulius Filip.

"Doresc sa clarific cateva aspecte referitoare la primii ani ai carierei mele de procuror. Consider ca am aceasta datorie fata de opinia publica si de colegii mei. Fac asta din respect pentru adevar, o valoare care mi-a ghidat intodeauna pasii in viata si in cariera profesionala. In ultimele zile, cateva institutii de presa mi-au atribuit fapte pe care nu le-am facut, etichete de natura sa ma decredibilizeze ca om, ca magistrat roman. E prima data când mi se intampla asa ceva si e suprinzator pentru un procuror cu o cariera indelungata", a declarat, marti, Augustin Lazar.