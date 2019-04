Augustin Lazar, pierdut in explicatii la interviu

augustin lazar tudorel toader google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Augustin Lazar a sustinut, astazi, 10 aprilie, interviul pentru cel de-al doilea mandat de procuror general al Romaniei in fata unei comisii conduse de ministrul Justitiei, Tudorel Toader. La un moment dat, ministrul Tudorel Toader i-a zis lui Augustin Lazar: „Stiti ca se fimeaza”. Iata o parte din dialogul lor: Tudorel Toader: As vrea ca fiecare intrebare sa fie cu raspunsuri punctuale. O luam in ordine oarecum inversa. Spuneati ca procurorii au o inteligenta superioara. Superioara cui? Augustin Lazar: Ei sunt rezultatul unei selectii foarte severe din categoria inteligentei care este formata, prelucrata si de esenta fina, in acest sens Tudorel Toader: Cand zici superioa ...