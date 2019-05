Augustin Lazar prezice finalul Dosarului 10 august: Nu cred ca va fi tergiversat

Fostul procuror general al României, Augustin Lazăr, a apreciat într-un interviu la realitatea.net că dosarul privind violențele de la protestul din 10 august ar putea să fie soluționat în acest an.

„Este in stadiu avansat de instrumentare. Este posibil ca in acest an sa fie solutionat. Desigur că date recente puteți primi de la biroul de presă al instituției. Nu cred că va fi tergiversat, procurorii militari lucreaza foarte serios. Există toate resursele ca în anul acesta să fie solutionat”, a spus Lazăr.