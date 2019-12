Augustin Zegrean arunca in aer planul PSD: Cele trei legi pe care Guvernul și-a angajat raspunderea trebuie trimise la promulgare

Cele trei legi pe care si-a angajat raspunderea Guvernul Orban sunt considerate adoptate si trebuie trimise la promulgare, conform Constitutiei, chiar daca PSD a contestat doua dintre ele la Curtea Constitutionala, pentru ca in caz contrar ar fi vorba despre un abuz comis de presedintii Camerelor, afirma Augustin Zegrean, fost presedinte al Curtii Constitutionale.

RUȘINOS Soț și soție, BĂTUȚI în fața secției de poliție, în vreme ce două agente s-au BARICADAT înăuntru, încuind ușile

"Daca PSD crede ca, sesizand Curtea, blocheaza adoptarea legii, este IN EROARE", a declarat Augustin Zegrean pentru Ziare.com, precizand ca toate cele trei proiecte pe care si-a angajat Guvernul Orban raspunderea trebuie trimise imediat la presedinte pentru promulgare.



"Procedura angajarii raspunderii este o procedura speciala, la care nu ar trebui sa se apeleze in fiecare zi. Ea a fost trecuta in Constitutie pentru situatii speciale, cand prim-ministrul isi doreste o lege mai importanta, urgenta, sau cand vrea sa isi angajeze raspunderea pe un program. Constitutia spune care este procedura, iar ea a fost reluata in regulamentele Camerelor. De la momentul depunerii in Parlament a proiectului asupra caruia premierul isi angajeaza raspunderea, in termen de 3 zile, cine doreste poate depune motiune de cenzura. Se face lista de initiatori si, daca se depune motiunea, ea se dezbate. Daca e votata, Guvernul pica.

Daca nu e votata, conform Constitutiei, proiectul de lege se considera ADOPTAT si se trimite la promulgare, iar presedintele poate, la randul sau, sa ceara reexaminarea legii. Daca nu se depune motiune de cenzura, dupa 3 zile proiectul se considera adoptat si se trimite la promulgare", a explicat Augustin Zegrean, fost parlamentar si presedinte al Curtii Constitutionale.