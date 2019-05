Augustin Zegrean, despre votul in diaspora: Trebuia si putea fi data ordonanta de urgenta. Impiedicarea votului e infractiune pedepsita cu inchisoarea

Situatia inregistrata duminica la sectiile de votare din strainatate era una "exemplara" in care trebuia si putea fi data o ordonanta de urgenta, pentru prelungirea programului de votare, care putea sa intre in vigoare in foarte scurt timp, spune fostul presedinte al CCR Augustin Zegrean, contrazicand-o pe Viorica Dancila.