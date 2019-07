Aur pentru Romania la Jocurile Europene de la Minsk - Laura Coman: Sunt mandra ca am ridicat ștacheta

Portdrapelul delegaţiei tricolore şi medaliată cu aur la Jocurile Europene de la Minsk, tirista Laura Coman este mândră de evoluţia colegilor ei în capitala în Belarusului şi se declară optimistă în perspectiva Olimpiadei de la Tokyo din 2020, potrivit Mediafax.

România a ocupat locul 26 în clasamentul final pe medalii la Jocurile Europene de la Minsk, desfăşurate în perioada 21-30 iunie. Tricolorii s-au întors deja în ţară, iar majoritatea vor reintra în pregătire pentru Olimpiada după o mini-vacanţă. "Toată lumea s-a pregătit la maximum pentru această competiţie, şi-a dat interesul la concurs şi s-a concentrat pentru a se autodepăşi. Au fost şi câteva sporturi care au simţit din păcate pe pielea lor maniera de arbitraj. Per ansamblu se putea şi mai bine, dar eu zis să ne mulţumim cu ce am reuşit să aducem acasă. Atmosfera a fost super, am arătat ca o o echipă frumoasă şi unită şi care poate duce numele României cu mândrie peste tot în lume", a precizat la întoarcerea în ţară portdrapelul delegaţiei tricolore, Laura Coman.

Medaliată cu aur la Minsk, campioană europeană în acest an şi prima româncă calificată la Tokyo, Laura a dezvăluit cheia succesului de la Jocurile Europene.

"Sunt foarte fericită, am reuşit să îmi îndeplinesc obiectivul. Sincer a fost un concurs uşor pentru mine, am avut doar la început ceva probleme de adaptare cu lumina şi sala, mă aşteptam la alte condiţii pentru un concurs de asemenea nivel. Am lăsat însă totul deoparte, am zis să trag cu încredere si sigur se vor duce la ţintă. Deşi am început mai greu în finală, atunci când prins momentul le-am dat drumul pe ţeavă cu sânge rece cum se zice", a povestit zâmbind la întoarcerea pe aeroport Laura Coman.

După ce a bătut recordul european al probei de 10 m puşcă aer comprimat cu 251,3 puncte, Laura Coman abordează cu mult optimism drumul spre o medalie olimpică la Tokyo în 2020. Sportiva antrenată de Olimpiu Marin crede că rivalele din Asia o ştiu deja de frică.

"Nu m-am gândit să bat recordul, oricum deţin majoritatea pe plan continental, dar sunt mândră că am ridicat ştacheta şi rămâne ca alţii să bată recordul acesta, poate chiar eu în anii următori. Încă nu realizez pe deplin performenţele din ultimul timp pentru că simt încă adrenalina concursurilor. Trebuie să am grijă să gestionez resursele fizice şi psihice, la anul să reduc din intensitatea antrenamentelor pentru a nu ajunge epuizată la Tokyo. Există o oarecare presiune pe mine, dar şi pe adversarele din Asia pentru că ştiu că pot obţine medalie dacă ajung în finală", a explicat dinamovista Laura Coman.

Medaliile obţinute de România la Jocurile Europene:

Aur - Laura Coman (puşcă aer comprimat 10 metri)

Aur - Cătălin Chirilă/Victor Mihalachi (canoe2 1000 metri)

Argint - Dacian Barna/Andreea Bogati (dublu mixt gimnastică aerobică)

Argint - Ovidiu Ionescu/ Bernadette Szőcs (dublu mixt tenis de masă)

Argint -Daniela Dodean/Eliza Samara/ Bernadette Szőcs (tenis de masă - echipe)

Bronz - Kriszta Incze (lupte 62 kg)

Bronz- Daniela Poroineanu (56 kg), Anda Vâlvoi (64 kg) şi Alina Păunescu (+80kg) (toate la sambo)

Bronz - Gabriel Bocşer, Mihai Alin Popa, Dacian Nicolae Barna, Dorin Marian Broţei şi Andreea Bogati (grup - gimnastică aerobică)