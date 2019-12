Aurelian Badulescu, asteptat la DIICOT in legatura cu dosarul evenimentelor din 10 august

Viceprimarul Capitalei, Aurelian Bădulescu, a anunţat că a fost chemat joi la DIICOT în legătură cu dosarul evenimentelor din 10 august, el precizând că are calitatea de martor şi că va aduce noi lămuriri, scrie News.ro. ”Au venit şi mi-au înmânat citaţia, astfel că am fost înştiinţat că am fost chemat la DIICOT în cauza […]

