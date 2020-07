Aurelian Badulescu face acuzații cu iz penal: Robert Negoița se lauda ca nu-i pasa de DNA pentru ca are spate

Viceprimarul Capitalei, Aurelian Bădulescu (PSD), a transmis marți, într-un comunicat de presă, că în Sectorul 3 al Capitalei, unde primar este Robert Negoiță (ex-PSD), se „umflă prețul și de 3-4 ori” la unele achiziții din bani publici, că Negoiță este „ultimul care să respecte legea” și l-a acuzat pe edil de „spolierea” bugetului sectorului 3 si „trecerea acestuia prin firme-căpușă”.

Declarația lui Aurelian Bădulescu:

“Lui Robert Negoita i se potriveste zicala : hotul striga hotii! Este stiut faptul ca in Bucuresti, cele mai scumpe bancute, panselute, garduri si lucrari sunt in sectorul 3. Se umfla pretul si de cate 3-4 ori! Robert Negoita a devenit primar ca membru PSD si acum 8 ani, si acum 4 ani. Sectorul 3 arata bine inca de pe timpul fostului primar, Liviu Negoita. El a inceput reabilitarea blocurilor, amenajarea locurilor de joaca si a parcurilor. Lumea nu uita!

Contributia lui Robert Negoita a fost si este spolierea bugetului sectorului 3 si trecerea acestuia prin firme capusa.

Tot spune ca el conduce cel mai legal si transparent sector. Sunt jurist si va spun in cunostinta de cauza : Dl Robert Sorin Negoita este ultimul care sa respecte legea in Bucuresti! Ba isi face si un titlu de glorie ca ignora legea, ca nu-i pasa de DNA. Striga mereu prin birou si prin oras ca el e mai presus de lege, ca nu-l intereseaza DNA-ul, Curtea de conturi, alte institutii! Pentru ca el are spate!

Oare la ce fel de protectie se refera? La cea care face uitate dosarele lui de evaziune fiscala, terasele ilegale, parcarile ilegale? Ne intrebam si noi daca este corect ca in Bucuresti toti primarii sa respecte legea iar Domnul Robert Negoita sa se mai si laude ca nu respecta legea, ca nu-i pasa de institutii, ca e protejat? Cetatenii din Bucuresti trebuie sa stie aceate lucruri! Trebuie sa cunoasca adevarul!

Tot dl Robert Negoita se lauda ca s-a luptat cu Liviu Dragnea si Viorica Dancila! Poate s-a luptat in somn! In realitate, cei doi l-au finantat cu bani de la guvern, l-au sprijinit, i-au marit bugetul, i-au alocat resurse. I s-au angajat prieteni prin institutiile statului si toate usile i-au fost mereu deschise. La fel cum a primit sprijin si suport din partea Consiliului General si a Primarului General!

Cand Primariei Generale Domnul Dragnea i-a taiat bugetul, Robert Negoita s-a bucurat sa primeasca o parte insemnata din suma taiata de la Capitala. S-a infruptat din toate beneficiile guvernarii PSD, la fel cum era onorat sa fie deputat de Teleorman prin grija lui Liviu Dragnea, iar acum e mare anti-PSD-ist! Un profitor! Un oportunist! Si-un capusar al banului public pentru propriile interese! Se lauda acum ca a “construit pasaje” pentru a rezolva traficul din sectorul 3. De fapt, nu a amenajat decat un podet, in interes propriu, pentru a iesi mai usor spre bulevard cetatenii care au cumparat case in cartierul construit de firmele lui, prin interpusi. Deci, isi sprijina propriile business-uri! In rest? Parjol pe bugetul sectorului 3! Asta este adevarata lui activitate! Nu cea prezentata poticnit in interviurile pe care le da si in care spune numai si numai minciuni!”.

