Aurelian Chițu: 'Sunt foarte bucuros ca am venit la Viitorul Constanța'

Aurelian Chițu (28 de ani) a revenit în această iarnă la Viitorul și a oferit primele declarații după realizarea acestui transfer, potrivit Mediafax.

După doi ani petrecuți în Coreea de Sud, la Daejeon Citizen, mijlocașul a mărturisit de ce a ales să revină la Ovidiu: „Este locul unde am crescut, locul unde mă simt cel mai bine și era normal și de așteptat că o să îmi doresc să mă întorc la un moment dat. Sunt foarte bucuros că am luat această decizie. Acum, sper să facem și lucruri foarte bune împreună. Am venit aici de foarte tânăr, am plecat de jos, de la Liga 3, e ca și cum ar fi casa mea. Am reușit performanțe foarte frumoase împreună, am luat campionatul, am trăit și momente grele. Tot timpul vin cu sufletul aici”.

În ceea ce privește aventura din Coreea, Chițu a avut numai lucruri bune de spus, dar vrea să se concentreze pe ceea ce are de făcut acum la Viitorul, echipă alături de care a cucerit titlul în sezonul 2016-2017.

„A fost o experiență foarte frumoasă care cred eu că m-a ajutat foarte mult. S-au întâmplat lucruri frumoase, am avut și realizări foarte bune acolo. Acum, important este că sunt aici și vreau să îmi văd de treabă la Viitorul. Am urmărit majoritatea meciurilor. Normal că m-am bucurat pentru câștigarea trofeelor și am fost supărat la înfrângeri. Acum că sunt și eu, sper să nu ne oprim aici și să încercăm să câștigăm și alte trofee”, a spus Aurelian Chițu, într-un interviu acordat pentru site-ul oficial al clubului.

Fotbalistul revine cu forțe proaspete în Liga 1 și nu ia în considerare ratarea play-off-ului. Acesta știe, în schimb, că trebuie să lupte pentru un loc în echipa lui Gheorghe Hagi.

„Sper să ajut din nou echipa, dacă o să am posibilitatea, dacă o să fiu pe teren. Va fi destul de greu, dar am încredere că ne putem califica în play-off. Nici nu vreau să mă gândesc la altă variantă. Primul obiectiv e să fim în play-off. Apoi, vom încerca să ne clasăm cât mai sus. Pe plan personal, vreau să pot ajuta cât mai mult”, a mai spus Chițu.