Aurescu - 140 de ani de relatii diplomatice Romania-SUA: Consider prioritar efortul de a aprofunda Parteneriatul Strategic

Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a transmis, duminică, la celebrarea a 140 de ani de relaţii diplomatice între România şi SUA, că efortul pentru dezvoltarea Parteneriatului strategic al celor două ţări este "extrem de important şi prioritar". "Astăzi, mai mult ca oricând, ca ministru al Afacerilor Externe al României şi ca diplomat român, consider extrem de important şi prioritar să continuăm efortul susţinut de a aprofunda şi dezvolta Parteneriatul nostru strategic cu Statele Unite ale Americii, spre beneficiul direct al cetăţenilor români, al securităţii şi prosperităţii lor", a arătat şeful diplomaţiei române, într-un mesaj transmis de MAE. Potrivit lui Aurescu, marcarea acestei aniversări are loc "într-un moment în care cooperarea strategică dintre România şi Statele Unite ale Americii se află la cel mai înalt nivel de excelenţă, aspect confirmat şi cu ocazia vizitelor pe care preşedintele României, domnul Klaus Iohannis, le-a făcut la Casa Albă în 2017 şi 2019, precum şi de Declaraţia comună a celor doi şefi de stat din 20 august 2019, care dezvoltă domenii cheie ale Parteneriatului strategic". "Parteneriatul strategic dintre România şi Statele Unite ocupă un loc central în arhitectura politicii externe şi de securitate a României, fiind unul dintre cei trei piloni importanţi ai politicii externe a ţării noastre, alături de creşterea rolului şi importanţei României în cadrul Uniunii Europene şi NATO, împărtăşind angajamentul pentru democraţie şi voinţa de a răspunde provocărilor şi ameninţărilor comune", a punctat el. De asemenea, ministrul a evidenţiat că predictibilitatea şi credibilitatea construite în relaţia cu SUA s-au dovedit "cruciale" în adaptarea la evoluţiile din mediul de securitate global şi regional. "Cooperarea dezvoltată de România şi Statele Unite în cadrul NATO, în misiunile din Afganistan sau în regiunea de interes strategic comun a Mării Negre, precum şi prin gestionarea provocărilor noi la adresa securităţii au condus la aprofundarea şi dezvoltarea Parteneriatului nostru strategic în toate dimensiunile sale. Mai mult, în situaţiile care testează astăzi rezilienţa sistemului sanitar, cum este cazul actualei pandemii, România şi Statele Unite s-au sprijinit reciproc, prin demersuri de repatriere a propriilor cetăţeni aflaţi în situaţii dificile, prin schimb de experienţă şi susţinere prin deplasarea unei echipe medicale militare române în SUA sau prin transportul de urgenţă, cu sprijinul Statelor Unite, al unei cantităţi considerabile de echipamente medicale de protecţie", a arătat Aurescu. În opinia sa, adăugarea de noi domenii de interes comun sub egida Parteneriatului strategic "demonstrează vitalitatea şi viitorul acestui format structurat de cooperare". Bogdan Aurescu a amintit că a negociat pentru România Declaraţia Comună privind Parteneriatul strategic pentru Secolul XXI, din 13 septembrie 2011, "un document de referinţă care sintetizează remarcabil esenţa relaţiilor dintre cele două ţări şi primul document politic bilateral care consemnează Parteneriatul strategic" dintre cele două ţări şi că a condus echipa care a negociat Acordul privind amplasarea în România a elementelor scutului antirachetă la baza Deveselu, semnat tot în 13 septembrie 2011, "unul dintre proiectele cele mai importante ale dimensiunii politico-militare a Parteneriatului strategic, care ilustrează angajamentul ferm şi durabil al Statelor Unite pentru securitatea României". "De-a lungul carierei mele diplomatice am avut onoarea de a contribui, alături de colegi români şi americani, la consolidarea şi dezvoltarea acestui Parteneriat. Am avut ocazia unică de a participa la transformarea unor concepte şi idei în realităţi şi proiecte concrete, care contribuie semnificativ la securitatea şi prosperitatea României, a Statelor Unite, a regiunii Mării Negre, precum şi a familiei transatlantice din care ţările noastre fac parte", a completat ministrul de Externe. Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a adresat acest mesaj cu prilejul inaugurării expoziţiei virtuale dedicate aniversării a 140 de ani de relaţii diplomatice între România şi Statele Unite ale Americii, alături de ambasadorul SUA la Bucureşti, Adrian Zuckerman, şi de asistentul secretarului de stat pentru afaceri europene şi eurasiatice din cadrul Departamentului de Stat al SUA Philip T. Reeker. AGERPRES/(AS - autor: Oana Ghiţă, editor: Claudia Stănescu, editor online: Anda Badea) Citiţi şi: Iohannis: Relaţiile diplomatice România - SUA, mai puternice ca oricând