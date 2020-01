Auschwitz: Germania e responsabila de securitatea tuturor pe teritoriul sau, spune Merkel; Guterres cere "solidaritate in fata urii"

Cancelarul german Angela Merkel a declarat luni, cu prilejul comemorării a 75 de ani de la eliberarea lagărului de la Auschwitz, că Germania are responsabilitatea ca "toată lumea să se simtă în siguranţă" pe teritoriul ei, lansând astfel un apel la combaterea antisemitismului, transmite AFP. La New York, secretarul general al ONU Antonio Guterres a atenţionat la rândul său asupra unei "crize globale a urii antisemite". "Avem responsabilitatea ca toată lumea să se simtă în siguranţă la noi, în Germania, şi în Europa", a spus Merkel, înainte de a asista la un concert la Berlin consacrat memoriei celor şase milioane de evrei asasinaţi de nazişti. "Trebuie să combatem cu fermitate intoleranţa şi ura, rasismul şi antisemitismul", a adăugat ea, în contextul în care Germania, la fel ca alte state europene, se confruntă cu o recrudescenţă a antisemitismului, în special în rândurile extremei drepte. Trebuie să sensibilizăm în special tânăra generaţie, a conchis cancelarul german. Şi secretarul general al ONU Antonio Guterres a avertizat luni asupra unei "crize globale a urii antisemite", la o ceremonie consacrată eliberării lagărului de la Auschwitz desfăşurată la New York. "Astăzi avem nevoie mai mult ca oricând de solidaritate în faţa urii, văzând reapariţia profund îngrijorătoare a atacurilor antisemite în întreaga lume şi chiar aici, la New York", a spus Guterres, amintind între altele de uciderea a patru oameni la un magazin evreiesc din New Jersey, la sfârşitul anului trecut. "În efortul de a ne respecta promisiunea că 'nu se va mai repeta' (Holocaustul), trebuie să ne examinăm propriile prejudecăţi, să ne ferim de folosirea abuzivă a propriei noastre tehnologii şi să fim vigilenţi la fiecare semn de normalizare a urii", a adăugat secretarul general al ONU.AGERPRES/(AS - editor: Mihaela Toth, editor online: Alexandru Cojocaru)