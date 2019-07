Austin Butler va interpreta rolul Elvis Presley in filmul biografic regizat de Baz Luhrmann

Austin Butler google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Actorul Austin Butler, in varsta de 27 de ani, va interpreta rolul Elvis Presley in filmul biografic regizat de australianul Baz Luhrmann, cunoscut pentru „Moulin Rouge!” si „The Great Gatsby”. Anuntul a fost facut de Warner Bros., care a organizat castingul la care se spune ca au participat, intre altii, Ansel Elgort, Harry Styles si Miles Teller, informeaza The Guardian. Butler, care a jucat in urma cu mai multi ani in productii Nickelodeon si Disney Channel, a debutat anul trecut pe Broadway, in spectacolul „The Iceman Cometh”, din distributia caruia face parte Danzel Washington. Austin Butler a facut si el anuntul pe Instagram, citand un vers din „Love Me Ten ...