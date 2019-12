Australia: Peste 2.000 de koala ar fi pierit in incendii

Incendiile care mistuie zone extinse din statul australian New South Wales (NSW) au ucis peste 2.000 de koala din octombrie, au declarat experţi în cadrul unei unei anchete parlamentare, citaţi de DPA, potrivit Agerpres.

Distrugerea a fost atât de extinsă, încât "probabil că nu vom găsi niciodată corpurile acestora", a subliniat luni unul dintre aceşti specialişti cu privire la populaţia de koala şi habitatul acestora.Potrivit specialistului în ecologie Dailan Pugh, preşedintele grupului de protecţie a mediului North East Forest Alliance, peste 2.000 de koala ar fi pierit în incendiile care au devastat până la o treime din habitatul acestora de pe coasta nordică a NSW.În ultimii ani, habitatele acestor marsupiale fuseseră deja afectate pentru a face loc agriculturii şi dezvoltării urbane.

Cu toate acestea, în ultimele luni, habitatele au fost decimate în mai multe regiuni, iar populaţia de koala a avut de suferit în urma incendiilor de vegetaţie masive din două state australiene, New South Wales şi Queensland, unde peste 140 de incendii sunt în continuare active.



Experţii au declarat în timpul anchetei că aceste incendii au crescut riscul de dispariţie al speciei.



La rândul său, directoarea Spitalului dedicat koala din Port Macquarie, Cheyne Flanagan, a precizat că o treime din habitatul acestora de pe coasta de nord a NSW a fost distrus în urma incendiilor. "Cred că estimarea noastră iniţială de 350 de koala morţi în incendii este una foarte conservatoare. Am trecut printr-o serie de incendii de-a lungul anilor, dar nu ne-am confruntat cu nimic de genul acesta; acesta este Armageddon-ul", a declarat ea.



Koala sunt listaţi ca animale vulnerabile în statele New South Wales şi Queensland.