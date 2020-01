Australian Open, in pericol din cauza incendiilor. Unul dintre cei mai cunoscuti sportivi acuza probleme cu plamanii

Stefanos Tsitsipas a anunțat întâmpină probleme cu plămânii provocate de fumul incendiilor de vegetație din Australia, transmite Mediafax.

Jucătorul grec spune că problemele au apărut după primele antrenamente efectuate în Australia. Poluarea aerului a atins cote alarmante, la începutul săptămânii, în Melbourne, mai mulți jucători de tenis fiind doborâți la pământ de fum.

Tsitsipas va trebui să depășească aceste probleme, fiindcă va debuta la Australian Open împotriva lui Salvatore Caruso.

”Am fost fericit până când mă apropiam de aterizare și am văzut fumul deasupra orașului. Primele două zile petrecute aici au fost foarte neobișnuite. M-am antrenat aproximativ o oră și jumătate. După ce m-am antrenat în sală, am avut probleme cu plămânii. Acum sunt din ce în ce mai bine. Am avut și azi o sesiune de antrenament. A fost mult mai diferit decât atunci când am ajuns. Am tușit mult și am avut probleme cu respirația”.