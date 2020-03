Austria ar putea suferi o CONTRACTIE ECONOMICA de 3,2% in acest an, pe fondul pandemiei, estimeaza Banca Centrala a statului

Economia Austriei ar urma să se contracte cu 3,2% în acest an, pe baza unui scenariu referitor la un impact "moderat" al pandemiei de coronavirus, a anunţat marţi Banca Naţională a Austriei, adăugând că fiecare săptămână de izolare diminuează produsul intern brut anual cu peste două miliarde de euro, transmite Reuters, citată de Agerpres.

Banca Naţională a Austriei (ONB) a subliniat însă că prognoza sa cu privire la evoluţia produsului intern brut se bazează pe ipoteza că majoritatea măsurilor de izolare, introduse pentru combaterea coronavirusului, vor fi eliminate în al doilea trimestru."Prima estimare a cercetătorilor ONB arată un declin al PIB-ului real în Austria cu peste 3% conform unui scenariu moderat privind COVID-19", a declarat guvernatorul ONB, Robert Holzmann. "Dacă acest scenariu nu se va materializa, estimările vor trebui să fie revizuite în mod semnificativ în jos", a precizat Holzmann, adăugând că prognoza este supusă unui grad ridicat de incertitudine şi că este prea devreme pentru a evalua n mod adecvat impactul pandemiei.

Austria a închis şcolile, restaurantele, barurile, teatrele şi alte locuri de adunare, inclusiv magazinele care nu vând produse esenţiale. Oamenilor li s-a spus să stea în casă şi să lucreze de acasă dacă este posibil. Majoritatea acestor măsuri sunt valabile până în data de 13 aprilie, dar sunt aşteptate să fie prelungite.



Conform unor slide-uri prezentate marţi de Holzmann la o conferinţă de presă, pandemia de coronavirus ar urma să şteargă 4,4 puncte procentuale din PIB-ul Austriei în 2020, ceea ce ar însemna o contracţie economică de 3,2% în acest an comparativ cu 2019. De asemenea, ONB prognozează pentru acest an un deficit bugetar de 5,4% din PIB, în condiţiile în care guvernul a pus la dispoziţie zeci de miliarde de euro pentru ajutoare economice.



Săptămâna trecută, institutul de cercetări economice Wifo, care elaborează prognozele economice utilizate de guvernul de la Viena, a prognozat o contracţie de 2,5% a PIB dacă măsurile de izolare vor fi relaxate în luna mai iar situaţia va reveni la normal în cursul verii.



Potrivit guvernatorului Băncii Naţionale a Austriei, fiecare săptămână de izolare costă 0,53% din PIB-ul anual sau 2,1 miliarde de euro. Holzmann a mai spus că ONB nu poate oferi o prognoză de inflaţie dar că, cel mai probabil, impactul pandemiei va fi unul negativ. Săptămâna trecută, ONB şi-a revizuit, în jos, prognoza de inflaţie pentru acest an, până la 1,2%, din cauza scăderii preţului petrolului.