Austria incepe testarea in masa. „Cetațenii trebuie sa poata sarbatori Craciunul”

Schema de testare în masă a Austriei va începe în prima săptămână a lunii decembrie, urmând ca toți profesorii din școli și grădinițe, împreună cu ofițerii de poliție să fie testați. Potrivit ziarului austriac Kronen Zeitung, „o serie largă de teste este planificată pentru întreaga populație înainte de Crăciun". „Vrem să le permitem oamenilor să […]