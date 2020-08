Auto-F1: Lewis Hamilton (Mercedes) a castigat MP al Marii Britanii

Pilotul britanic Lewis Hamilton (Mercedes), campionul mondial en titre, a câştigat duminică Grand Prix-ul de Formula 1 al Marii Britanii care a avut loc pe circuitul de la Silverstone (5,891 km), cursă în care a plecat din pole position. Hamilton a reuşit să câştige in extremis în faţa olandezului Max Verstappen (Red Bull) care a pornit în cursă de pe poziţia a treia, linia a 2-a. Lewis Hamilton a făcut pană în ultimul tur al cursei, trecând linia de sosire pe trei roţi, dar cu toate acestea Verstappen nu a reuşit să îl ajungă din urmă. Coechipierul lui Hamilton, finlandezul Valtteri Bottas, care a luat startul de pe poziţia secundă şi a suferit şi el o pană, a terminat până la urmă pe locul 11. ''Până în ultimul tur, totul a fost bine. Când am auzit însă că Valtteri a avut pană am observat că pneurile mele sunt în regulă. Dar dintr-o dată am avut şi eu aceeaşi problemă. Am încercat apoi să-mi menţin viteza fără a rupe janta'', a spus la final Hamilton, care a înregistrat al treilea succes consecutiv al sezonului. AGERPRES/(AS- editor: Adrian Drăguţ, editori online: Anda Badea, Alexandru Cojocaru)