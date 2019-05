Autobuz de calatori implicat intr-un accident rutier. Mai multe persoane au fost ranite. Ce au stabilit politistii

"Astăzi, în jurul orei 7,30, pe Drumul Comunal 147, la kilometrul 0+650 de metri, în afara localităţii Păcureni, un bărbat de 55 de ani din localitatea Glodeni, în timp ce conducea un autoturism, a pierdut controlul asupra direcţiei de deplasare, într-o curbă uşoară spre dreapta, a pătruns pe sensul opus de mers, unde a intrat în coliziune frontală cu un autobuz, care efectua o cursă regulată pe ruta Târgu Mureş-Băla, condus de un bărbat de 40 de ani din localitatea Sângeorgiu de Mureş. În autobuz se aflau 25 de persoane, iar în urma accidentului au rezultat patru victime, posibil rănite uşor, care au fost transportate la o unitate spitalicească pentru îngrjiri medicale. Conducătorii auto au fost testaţi cu aparatul etilotest, iar bărbatului de 55 de ani, conducătorul autoturismului, i-a rezultat o valoare de 0,44 mg pe litru în aerul expirat, drept pentru care va fi condus la unitatea spitalicească pentru recoltarea de probe în vederea stabilirii alcoolemiei", a declarat, pentru AGERPRES, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Mureş, Emanuela Rugină.

"Traficul a fost blocat în zonă, poliţiştii procedează la deblocarea acestuia", a precizat Emanuela Rugină.

"La faţa locului s-a deplasat echipa operativă a Biroului Rutier Sighişoara, care a constatat că un bărbat de 48 de ani, din Târgu Mureş, în timp ce conducea un autoturism din direcţia Sighişoara-Braşov, pe fondul neadaptării vitezei la condiţiile de drum, într-o curbă periculoasă, semnalizată corespunzător, precum şi în condiţii de carosabil umed, a pierdut controlul volanului, a pătruns pe sensul opus de mers unde s-a tamponat frontal cu o autoutilitară, condusă de un bărbat de 65 de ani din Cluj-Napoca. În urma accidentului a rezultat rănirea gravă a conducătorului auto de 48 de ani, din autoturism", a precizat Emanuela Rugină.

Un bărbat de 55 de ani, din localitatea Glodeni, aflat sub influenţa băuturilor alcoolice, a pierdut, vineri dimineaţa, controlul asupra autoturismului într-o curbă uşoară de pe un drum comunal, lângă Păcureni, şi a intrat în coliziune cu un autobuz cu 25 de pasageri la bord, rănind uşor patru dintre aceştia, conform Agerpres.ro Potrivit acesteia, cercetările vor fi continuate sub aspectul săvârşirii infracţiunii de vătămare corporală din culpă, precum şi infracţiunii de conducere sub influenţa alcoolului.Tot în judeţul Mureş, în noaptea de joi spre vineri, pe DN 13E 60, în afara localităţii Albeşti, înspre Vânători s-a produs un alt accident rutier, între un autoturism şi o autoutilitară, soldat cu rănirea gravă a şoferului autoturismului.Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Horea" al judeţului Mureş a intervenit cu o autospecială de lucru cu apă şi spumă, cu o autospecială de descarcerare şi o ambulanţă, precum şi cu 11 subofiţeri.