Autobuzul viitorului, alimentat cu hidrogen, a ajuns la Bucuresti

Autobuzul viitorului a ajuns la Bucuresti, dar doar in teste deocamdata. Este o masina cu hidrogen, care poate fi alimentata in doar 7 minute si cel mai important, nu polueaza deloc. E prea devreme insa sa visam la o plimbare cu un astfel de mijloc de transport in comun, in Romania abia se discuta despre autobuze electrice si hibrid. Autobuzele cu hidrogen circula deja pe strazile marilor orase din Europa, in Londra, Amsterdam, Koln sau Milano. In curand ne-am putea plimba si noi cu ele, mai ales ca sunt suta la suta ecologice. Nu consuma motorina, benzina sau curent, ci hidrogen care nu polueaza. Incarcarea se face in doar 7 minute, iar pe teava de esapament nu ies gaze toxice ci apa. Karl-Hein ...