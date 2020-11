Autocar ce circula pe ruta Turcia-Romania, controlat de inspectorii vamali. Ce au descoperit oamenii legii

Misiune de supraveghere și control vamal asupra unui autocar de linie ce circula pe ruta Turcia-România.

Mărfuri nedeclarate, reținute în vederea confiscării.

3.860 bucăți de diverse articole de imbrăcăminte si incălțăminte, 748 bucăți de diverse parfumuri si 200 pachete de țigarete în valoare totală de aproximativ 21.000 de euro, reținute in vederea confiscarii de către inspectorii din cadrul Directiei Regionale Vamale Bucuresti.În data de 24.11.2020, inspectori din cadrul Direcţiei Regionale Vamale Bucureşti - Biroul Echipe Mobile au organizat in aria de competenta o misiune de supraveghere si control vamal asupra unui autocar de linie ce circula pe ruta Turcia-România.Mijlocul de transport a fost supravegheat pana la intrarea in autogara companiei de transport, unde echipele mobile au initiat controlul asupra autocarului Cu aceasta ocazie a fost intocmit 1 PVCSC in cuantum de 3.000 lei pentru mărfuri nedeclarate la intrarea in spațiul intracomunitar in valoare de 31.715 lei.De asemenea au fost retinute si mărfuri susceptibile a a duce atingere unor drepturi de proprietate intelectuala: 683 diverse articole de imbracaminte si incaltaminte, 748 bucăți diverse parfumuri inscripţionate cu numele unor mărci de prestigiu, cum ar fi Nike, Adidas, Armani, Versace, Boss, T. Hilfiger, Sospiro, Kilian, Creed, P. Rabanne, Bvlgari, Chanel, Dior, etc. in valoare de 68.880 lei, urmând a se sesiza titularii acestor drepturi conform prevederilor legale in vigoare.De asemenea, au fost retinute si 200 pachete de tigarete abandonate, nerevendicate si fara stăpân, nedeclarate la intrarea in spatiul intracomunitar, în valoare de 2.600 lei, transmite ANAF.